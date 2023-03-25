الصحة لمرضى السكري: استشر طبيبًا لمراقبة استهلاكك للتمر في شهر رمضان

قدمت وزارة الصحة الرسالة الثالثة، في شهر رمضان المبارك، حيث حثت مرضى السكر على استشارة الطبيب من أجل مراقبة استهلاكهم للتمر في شهر الصيام.

فيما نبهت مرضى السكري، بضرورة تفادي أي أنواع من الأطعمة التي قد تسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم، وخصوصًا التمر نظرًا للأهتمام به في شهر رمضان الفضيل، حيث يعتبر من ضمن أهم المقبلات على مائدة الإفطار.

وقال الحساب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “إذا كنت مصابًا بالسكري فلا تستهلك الكثير من التمر، لأنه يؤدي إلى أرتفاع نسبة السكر في الدم، واحرص على زيــارة طبيبك المختص لتحديد الكمية التي يمكنك تناولها يوميًا”.

✉️ | رسالة صحية 3 رمضان:

استشر طبيبًا لمراقبة استهلاكك للتمر في شهر رمضان المبارك.#رمضانك_مفتاح pic.twitter.com/v52ATsIWmZ — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) March 25, 2023

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