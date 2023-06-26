“الصحة”: لم يتم تسجيل أي أمراض وبائية بين الحجاج

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أكد المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي أن هناك أكثر من 32 مستشفى لخدمة الحجاج، بطاقة استيعابية تتجاوز 6 آلاف سرير. وأضاف: “الحالة الصحية العامة للحجاج مطمئنة ولم نسجل بينهم أي أمراض وبائية”.

فيديو | متحدث وزارة #الصحة محمد العبد العالي: الحالة الصحية العامة للحجاج مطمئنة ولم نسجل بينهم أي أمراض وبائية https://t.co/b1LjfWJyR0#بسلام_آمنين⁩ pic.twitter.com/oefl2nPW8R — صحيفة المناطق السعودية (@AlMnatiq) June 26, 2023

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي للحج الذي عقدته وزارة الداخلية مساء اليوم وشارك فيه المتحدث الأمني لوزارة الداخلية والمتحدثان الرسميان لوزارتي الحج والعمرة، والصحة.

وأضاف أن هناك أكثر من 32 ألف من الكادر الصحي في خدمة الحجاج.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الحج والعمرة الدكتور عايض الغوينم اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر منى بنسبة 65% والمتبقي سيتم توجيهم حسب رغبتهم إلى مشعر عرفة.