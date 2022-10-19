“الصحة”: هؤلاء يجب حصولهم على لقاح الإنفلونزا الموسمية

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أوضحت وزارة الصحة الفئات التي من الضروري حصولهم على لقاح الإنفلونزا الموسمية، مشدّدة على ضرورة اللقاح للحماية من مضاعفات المرض.
وحثّت الوزارة على المبادرة بالتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية وحجز موعد عبر تطبيق “صحتي” لتلقي اللقاح.
وخصّت الوزارة في إنفوجراف لها على حسابها بتويتر، أصحاب الأمراض المزمنة، والمصابين بالسمنة المفرطة، والأطفال من سن 6 أشهر حتى 5 سنوات، والفئة العمرية أصحاب 65 سنة فأكثر بأنهم أكثر الفئات التي يجب حصولهم على اللقاحات.
وتابعت، أن العاملين في القطاعات الصحية والأطفال من سن 6 أشهر إلى 18 سنة الذين يتناولون علاج الأسبرين لفترة طويلة ضمن الفئات الأكثر احتياجاً للقاح.