“الصحة”: وصولك أسرع إلى الطبيب بخدمة “العيادات عن بعد” عبر تطبيق “صحتي”

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أوضحت وزارة الصحة أن خدمة “العيادات عن بعد” تمكن المستفيد من الحصول على الرعاية الطبية، وحضور موعده مع الطبيب عن بعد من خلال تطبيق “صحتي”.

وأكدت الوزارة أن الخدمة تتميز بأنها تساهم في تقليل الجهد، والوقت، للحصول على خدمة الرعاية الصحية، وتسهيل الالتزام في المواعيد، مشيرة إلى أنه يمكن الحصول على الخدمة الصحية، من خلال دخول المستفيد إلى تطبيق “صحتي” في حال توفرت الخدمة في مركز الرعاية الصحية الأولية، ومن ثم القيام بحجز موعد “عن بعد”، وحينها تصل رسالة نصية إلى الهاتف الجوال للمستفيد تشمل تفاصيل الموعد، ورابط الموعد “عن بعد”، حيث تتوفر الخدمة عن بعد في عدد من العيادات ومنها، عيادات طب الأسرة، مكافحة التدخين، ومتابعة الحوامل.

وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود “الصحة” لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتعزيز الصحة العامة، والوقاية من الأمراض، وتوسيع تقديم خدمات الصحة الإلكترونية والحلول الرقمية، وتحسين جودة الخدمات الصحية.