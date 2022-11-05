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«الصحة»: 106 إصابات جديدة بكورونا ووفاة واحدة خلال 24 ساعة

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 5 نوفمبر 2022 - 12:33 مساءً

المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت عن تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى (823,494) حالة حتى الآن.

وقالت وزارة الصحة –عبر موقع مركز القيادة والتحكم لكوفيد ١٩- إنه تم  تسجيل (179) حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى (809,725) حالة.

وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى (9417) حالة.

وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (67,979,420) جرعة، بجميع المناطق والمحافظات.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 5 نوفمبر 2022 - 12:33 مساءً
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shimaa mohamed

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