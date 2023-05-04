«الصحة»: 152 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وتعافي 221 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل (152) إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى (841,348) حالة حتى الآن.