«الصحة»: 178 إصابة جديدة بكورونا.. وحالة وفاة واحدة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل (178) إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى (820,334) حالة حتى الآن.