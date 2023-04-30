«الصحة»: 188 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالة وفاة واحدة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل (188) إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى (840,525) حالة حتى الآن.