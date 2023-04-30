«الصحة»: 188 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالة وفاة واحدة خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل (188) إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى (840,525) حالة حتى الآن.
وذكرت وزارة الصحة -عبر موقع مركز القيادة والتحكم لكوفيد ١٩- أنه تم تسجيل (89) حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (827,030) حالة.
وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا حتى الآن إلى (9,643) حالة.
وتابعت وزارة الصحة، أن إجمالي الحالات النشطة يبلغ (3,852) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات الحرجة (81) حالة.