«الصحة»: 21 % انخفاض حالات الدرن

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أوضحت وزارة الصحة، أن البرنامج الوطني لمكافحة الدرن في المملكة، تمكن من خفض معدل حالات مرض الدرن بنسبة 21% خلال العام 2022 مقارنة بالعام 2015. وبينت أن البرنامج نجح في خفض معدل الوفيات بنسبة 12.3% مقارنة بـ 2015، فيما بلغت نسبة نجاح علاج حالات الدرن 89.5% خلال عام 2021، كما بلغ عدد الحالات التي تمت متابعتها من قبل الفرق الميدانية لعام 2022 في مناطق الرياض، مكة ، المدينة، عسير، جازان، الشرقية، وجدة 1622 حالة. وأشارت إلى أن البرنامج الوطني لمكافحة الدرن فعل يوم الدرن العالمي افتراضياً، والذي يوافق يوم 24 من شهر مارس الماضي، بحضور 233 كادراً صحياً، بهدف رفع مستوى الوعي العام حول العواقب الصحية، والاجتماعية، والاقتصادية المدمرة للدرن، وتكثيف الجهود، للقضاء على وباء الدرن.