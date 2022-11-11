الصحة: 3 فئات ممنوعة من أخذ تطعيم الإنفلونزا إلا بعد استشارة الطبيب

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قالت وزارة الصحة، إن هناك ثلاث فئات ممنوعة من أخذ تطعيم الإنفلونزا، إلا بعد استشارة الطبيب، ومن أبرزها: من لديهم حساسية من البيض.
وذكر حساب «الصحة 397» التابع للوزارة -عبر تويتر- أن الأشخاص الذين لا يُعطى لهم التطعيم إلا بعد استشارة الطبيب، هم:
ـ من لديهم حساسية شديدة من البيض.
ـ من لديهم حساسية شديدة ضد تطعيم الإنفلونزا في وقت سابق.
ـ من ظهرت لديهم متلازمة غيلان باري (Guillain Barre Syndrome) في وقت سابق بعد أخذ التطعيم.
وأضافت الوزارة، أنه بشكل عام قد يصاحب تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية بعض الآثار الجانبية مثل: احمرار أو تورم بسيط في موضع الحقن، أو ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، أو آلام طفيفة في الجسم.