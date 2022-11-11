الصحة: 3 فئات ممنوعة من أخذ تطعيم الإنفلونزا إلا بعد استشارة الطبيب

وذكر حساب «الصحة 397» التابع للوزارة -عبر تويتر- أن الأشخاص الذين لا يُعطى لهم التطعيم إلا بعد استشارة الطبيب، هم:

ـ من لديهم حساسية شديدة من البيض.

ـ من لديهم حساسية شديدة ضد تطعيم الإنفلونزا في وقت سابق.

ـ من ظهرت لديهم متلازمة غيلان باري (Guillain Barre Syndrome) في وقت سابق بعد أخذ التطعيم.