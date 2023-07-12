الصحة: 3 نصائح لمريض السكري قبل السفر

المناطق_متابعات
جددت وزارة الصحة، تذكير مرضى السكري، بضرورة الالتزام بثلاث نصائح فبل السفر، من أبرزها إعداد حقيبة السكري.
وذكرت صحة الرياض (عبر حسابها بموقع تويتر)، أنّه على مريض السكري تنفيذ التعليمات التالية قبل السفر:
أولاً: مقابلة الطبيب الخاص لأخذ تقرير عن حالته واستشارته قبل السفر.
ثانيًا: زيارة اختصاصي التغذية لإعطائه النظام الغذائي الملائم.
ثالثًا: تجهيز حقيبة السكري والتي تحتوي على التالي: كميات كافية من الأدوية سواء كانت الأقراص الخافضة للسكر أو الأنسولين، وحافظة صلج صغيرة (ترمس) لحفظ الأنسولين، وجهاز قياس السكر، وكميات من السكر لاستخدامه عند الحاجة.