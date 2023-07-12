الصحة: 3 نصائح لمريض السكري قبل السفر

ثالثًا: تجهيز حقيبة السكري والتي تحتوي على التالي: كميات كافية من الأدوية سواء كانت الأقراص الخافضة للسكر أو الأنسولين، وحافظة صلج صغيرة (ترمس) لحفظ الأنسولين، وجهاز قياس السكر، وكميات من السكر لاستخدامه عند الحاجة.