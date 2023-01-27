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«الصحة»: 35 إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة خلال 24 ساعة

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 27 يناير 2023 - 2:24 مساءً

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى (827,807) حالة حتى الآن.

وذكرت وزارة الصحة –عبر موقع مركز القيادة والتحكم لكوفيد ١٩- أنه تم  تسجيل (31) حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى (815,386) حالة.

وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل (2) حالة وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى (9,566) حالة.

وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (69,072,126) جرعة، بجميع المناطق والمحافظات.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 27 يناير 2023 - 2:24 مساءً
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shimaa mohamed

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