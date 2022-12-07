“الصحة”: 4 أمراض تكثر بموسم الأمطار.. ويجب استشارة الطبيب بتلك الحالة

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حذرت وزارة الصحة، من بعض الأمراض التي قد تحدث خلال موسم الأمطار وعند الاقتراب من أماكن تجمع المياه الناتجة عنها.

وأوضحت الوزارة، أن الأمراض التي قد تحدث خلال موسم الأمراض تشمل نزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي العلوي، كما يتسبب الاقتراب من أماكن تجمع المياه في الإصابة بالأمراض المعدية المنقولة بنواقل المرض مثل حمى الضنك والملاريا.

ولفتت إلى أن النزلات المعوية أيضاً من الأمراض التي يسببها الاقتراب من تجمعات المياه وتحدث بسبب الأمراض المعدية المنقولة بالمياه مثل البكتيريا المعوية، داعيةً إلى ضرورة تعويض الجسم بالسوائل مثل محلول الجفاف.

ونوهت إلى ضرورة استشارة الطبيب عند ظهور بعض الأعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة، وكثرة التعرق، والعطش الشديد، وانخفاض عدد مرات التبول، والإرهاق، والدوخة، والبول الداكن، والاستفراغ، والإسهال.