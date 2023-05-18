“الصحة”: 4 مستويات لضغط الدم.. وهكذا يبقى عند معدلاته الطبيعية

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بيّنت وزارة الصحة مستويات ضغط الدم في معدلاتها الطبيعية وما قبل المرضية والمرتفعة وشديدة الارتفاع، موجهةً مجموعة من النصائح والإرشادات للمرضى للمحافظة على المعدل الطبيعي.

وأوضحت الوزارة أن قياس ضغط الدم يبدأ من عمر 18 عاماً فما فوق، ويظهر رقم الضغط الانقباضي في الأعلى والانبساطي في الأسفل، بحيث يكون طبيعياً عند (أقل من 120- أقل من 80)، وما قبل المرضي عند ما بين (120- 89) و(139- 80)، ومرتفعا عند ما بين (140- 90) و(159- 99)، وشديد الارتفاع عند (أكثر من 160- أكثر من 100).

وأضافت أنه للوقاية من ارتفاع ضغط الدم يجب الحفاظ على وزن صحي، والحصول على قسط كاف من النوم، والابتعاد عن التدخين، وممارسة الرياضة بانتظام.

كما أوصت مدينة الملك سعود الطبية عند قياس الضغط بعدم التحدث أثناء القياس، والجلوس بهدوء لمدة 5 دقائق مع دعم الظهر والساقين، وتقريب الكوع من مستوى القلب، وتجنب الكافيين قبل القياس بـ 30 دقيقة.