«الصحة»: 57 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت عن تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى (815,743) حالة حتى الآن.

وذكرت وزارة الصحة –عبر موقع مركز القيادة والتحكم لكوفيد ١٩- أنه تم تسجيل (87) حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى (803,035) حالة.

وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى (9,341) حالة.

وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (67,701,901) جرعة، بجميع المناطق والمحافظات.

كانت وزارة الصحة أعلنت أمس الجمعة، عن تسجيل (77) إصابة و(108) حالات تعاف، وثلاث حالات وفاة.

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