«الصحة»: 6 أعراض لتمييز الإصابة بضربة الشمس عن غيرها

وأضافت صحة الرياض، أن طرق تبريد الجسم المصاب بضربات الحرارة تشمل: رش الجسم بالماء البارد، والانتقال إلى منطقة مظللة أو مكيفة، وشرب كمية كافية من الماء، وأخذ حمام بارد او غمر الجسم بالماء، وخلع أي ملابس زائدة.