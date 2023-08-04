«الصحة»: 6 أعراض لتمييز الإصابة بضربة الشمس عن غيرها

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ذكرت وزارة الصحة، ان هناك ستة أعراض يمكن من خلالها تمييز الاصابة بضربة الشمس عن غيرها.
وأوضحت صحة الرياض، عبر حسابها بموقع تويتر، أن أعراض ضربة الشمس تشمل التالي: ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة فأكثر، وصداع ودوخة وغثيان.
وكذلك، رؤية أو سماع أشياء غير موجودة (هلوسة)، وفقدان الوعي، وضربات نبض قوية وسريعة، وحرارة واحمرار ورطوبة في الجلد.
وأضافت صحة الرياض، أن طرق تبريد الجسم المصاب بضربات الحرارة تشمل: رش الجسم بالماء البارد، والانتقال إلى منطقة مظللة أو مكيفة، وشرب كمية كافية من الماء، وأخذ حمام بارد او غمر الجسم بالماء، وخلع أي ملابس زائدة.