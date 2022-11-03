الصحة: 6 فئات هي الأكثر عُرضة للإصابة بالإنفلونزا الموسمية

وحددت الوزارة 6 فئات هي الأكثر حاجة لتطعيم الإنفلونزا وتتمثل في:

كبار السن.

المصابون بنقص المناعة.

المصابون بأمراض مزمنة.

الحوامل.

الأطفال.

العاملون في القطاع الصحي.

وكانت الوزارة أطلقت مؤخرًا حملة توعوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية تحت شعار “اللحظة اللي ماتتمناها”، تستهدف الفئات الأكثر تأثرًا بها مثل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمصابين بنقص المناعة، والحوامل، والعاملين بالقطاع الصحي، وعامة أفراد المجتمع، مؤكدةً أن التطعيم آمن ولا توجد له آثار جانبية تُذكر، وأثبت نجاعته لسنين طويلة في جميع دول العالم.

وأوضحت الصحة أن الوقاية من الإنفلونزا تكمن في أخذ اللقاح، وتجنُب الأماكن المزدحمة، وغسل اليدين جيداً، وتجنُب ملامسة العينين والفم مباشرة، واستخدام المناديل عند العطاس أو السُعال، والحرص على نظافة المكان.

وتسعى “الصحة” من خلال هذه الحملة إلى زيادة عدد المطعمين، وخفض معدل المصابين، وعدد المنومين في المستشفيات بسبب الإصابة بالإنفلونزا الموسمية.