“الصحة”: 7 إرشادات لقضاء الإجازة بشكل صحي وآمن

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قدمت وزارة الصحة، مجموعة من الإرشادات الصحية من أجل قضاء أي إجازة بشكل صحي وآمن دون حدوث أي مشكلات صحية.

وأوضحت الوزارة، أن الإرشادات تتضمن تجهيز حقيبة الإسعافات الأولية قبل الخروج للرحلات البرية، وتحضير الملابس الإضافية للتدفئة، والحذر من الفحم في الأماكن المغلقة.

ونوهت إلى أن الإرشادات تشمل تجنب المأكولات الدسمة وإضافة الفواكه والخضراوات، وممارسة الأنشطة الحركية، والابتعاد عن الجلوس أو توقيف المركبة عند السدود والأودية وأطرافها، وارتداء احتياطات الأمن مثل خوذة الرأس في حال قيادة الدراجات النارية.