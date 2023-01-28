الصراصير والديدان ضمن غذاء الأوروبيين بقرار رسمي!

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في خبر قد يكون مقززا للبعض أقر الاتحاد الأوروبي قوانين جديدة تسمح باستخدام الصراصير المنزلية ويرقات الدودة القشرية، كغذاء لشعوب دول الاتحاد.

وبدأ تطبيق هذه اللوائح الجديدة منذ الثلاثاء الفارط، وتشمل استخدام الصراصير المجمدة أو المجففة أو في صورة مسحوق. أما يرقات الدودة القشرية، فسمح باستخدامها في الطعام منذ الخميس الماضي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق على قواعد مماثلة بشأن اعتبار الجراد المهاجر ويرقات الدودة الصفراء من أصناف الطعام للبشر. وتبحث المفوضية الأوروبية حاليا 8 طلبات إضافية لترخيص تناول الحشرات كغذاء. ويجب أن يحمل غلاف الأطعمة التي تحتوي على الحشرات في الاتحاد الأوروبي، على إشارة إلى ذلك، تشمل اسم نوع الحشرة.

ووفق تقييم المفوضية الأوروبية، فإن صراصير المنزل ويرقات الديدان القشرية آمنة للاستهلاك الآدمي. بيد أنها قد تشكل خطرا على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الغذائية. وتعتبر الحشرات غنية بالبروتين، وهي جزء من الأكلات الشائعة في العديد من الدول.