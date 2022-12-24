الصرامي يعلق على دور حمدالله مع الاتحاد: لا يقل أهمية عن ميسي

نشر الإعلامي الرياضي “سعود الصرامي”، صورة لاعب الاتحاد عبدالرزاق حمدالله وكشف دوره مع فريقه بعد العودة من كأس العالم بقطر.

وقال الصرامي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاحتماعي على تويتر: “غادر مع منتخب المغرب رابع العالم من الدوحة للرباط مساء الثلاثاء، شارك في الاحتفال الرسمي و الشعبي”.

وتابع الصرامي: “عاد لجدة صباح الأربعاء شارك في كلاسيكو الاتحاد الشباب، كان النجم الأول، سجل و صنع و تألق قال له نونو سانتو، أهميتك عند الاتحاد مثل أهمية ميسي عند الأرجنتين “.