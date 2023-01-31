«الصرف الصحي» يقود لاكتشاف مجسم جديد لـ«هرقل» في روما

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اكتشف علماء الآثار في روما اكتشافاً مثيراً أثناء إجراء أعمال التنقيب لإصلاح أنابيب الصرف الصحي المنهارة في باركو سكوت، إذ عثروا على مجسم رخامي بالحجم الطبيعي لـ«هرقل»، ويعتقد أنه يعود إلى فترة الإمبراطورية الرومانية.

وأعلنت حديقة أبيا أنتيكا الأثرية، أنها احتفظت بتمثال رخامي بالحجم الطبيعي، يرجع لـ «هرقل»، وفقاً لما ذكره موقع ancient orgnis. وفي الأساطير الرومانية، هرقل من أعظم الأبطال في الأساطير الرومانية.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أنه تم سحب تمثال هرقل من المجاري بين طريق كريستوفورو كولومبو المزدحم وطريق أبيان القديم، وأكد علماء الآثار، أنه لم يتم العثور عليها في موقعها الأصلي، ويعتقد أنها دفنت أثناء أعمال البناء لنظام الصرف الصحي فى النصف الأول من القرن العشرين. وأوضحت فرانشيسكا رومانا باوليلو من وزارة الثقافة الإيطالية، أن هذا ربما حدث بسبب عدم وجود فحوصات أثرية فى المكان.

ولم يكن الهدف الأساسي من أعمال التنقيب العثور على التمثال، بل تحديد موقع نقطة البداية للميل الأول من طريق أبيان، المعروف أيضاً باسم ريجينا فياروم أو «ملكة الطرق».

بدأ طريق أبيان في عام 312 قبل الميلاد وامتدت من روما إلى برينديزى، حيث غطت مسافة 500 كم. إذ أصبح أحد مواقع اليونسكو، وسيكون ثاني أطول موقع من هذا القبيل بعد سور الصين العظيم.