الصفي: لا تستخدم “السواك”.. فهذه أضراره على الأسنان

كشف الدكتور محمد الصفي، عن أضرار السواك، ونصح بعدم استعماله واستبداله بالفرشاة والمعجون.

وقال خلال ظهوره في برنامج “الليوان”، الذي يقدمه عبدالله المديفر عبر شاشة روتانا خليجية: “السواك علميا غير كافي للعناية بالفم، حيث لا ينظف جميع أسطح الأسنان ويقتصر على السطح الخارجي، بينما الأسنان تحتاج إلى تنظيف 5 أسطح هي، الداخلي والخارجي والعلوي والسفلى وبين الأسنان”.

واضاف:” أظهرت دراسة أجريت في جامعة سعودية أن الاستخدام الخاطئ للسواك يؤدي إلى تراجع اللثة، وانتشار الحساسية.”

وأكمل: “الأفضل عدم استخدام السواك، في قناعتي أن الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان متاح لديه المعجون والفرشاة كان استخدمهم، لأنها طريقة أفضل للعناية”.

وواصل:” لكن من يريد استخدام السواك تطبيقا للسنة، يستطيع استخدام السواك مرة أو مرتين في اليوم لمدة دقيقة أو دقيقتين”.

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