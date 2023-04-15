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الصفي يكشف عن أسباب رائحة الفم الكريهة (فيديو)

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 15 أبريل 2023 - 11:16 صباحًا

تحدث الدكتور محمد الصفي، عن أسباب وجود رائحة كريهة بالفم، موضحًا أن أغلبها يعود للفم والأسنان، ونسبة قليلة قد تكون نابعة من الجهاز الهضمي.

وقال “الصفي”، خلال ظهوره في برنامج “الليوان”، الذي يقدمه عبدالله المديفر عبر “روتانا خليجية”: “البكتريا الموجودة على اللسان و تسوس الأسنان وقلة الاهتمام برعاية الإسنان كما ينبغي، أبرز الأسباب”.

وأضاف: “السبب الرئيسي في رائحة الفم الكريهة سببها الفم بنسبة كبيرة، وربما يرجع ذلك لمشاكل بالجهاز الهضمي ولكن بنسبة ضئيلة”.

 

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 15 أبريل 2023 - 11:16 صباحًا
صورة wafaa elshahat

wafaa elshahat

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