الصفي يكشف عن أسباب رائحة الفم الكريهة (فيديو)

تحدث الدكتور محمد الصفي، عن أسباب وجود رائحة كريهة بالفم، موضحًا أن أغلبها يعود للفم والأسنان، ونسبة قليلة قد تكون نابعة من الجهاز الهضمي.

وقال “الصفي”، خلال ظهوره في برنامج “الليوان”، الذي يقدمه عبدالله المديفر عبر “روتانا خليجية”: “البكتريا الموجودة على اللسان و تسوس الأسنان وقلة الاهتمام برعاية الإسنان كما ينبغي، أبرز الأسباب”.

وأضاف: “السبب الرئيسي في رائحة الفم الكريهة سببها الفم بنسبة كبيرة، وربما يرجع ذلك لمشاكل بالجهاز الهضمي ولكن بنسبة ضئيلة”.

د.محمد الصفي: رائحة النفس الكريهة معظم أسبابها تعود للفم والأسنان، ونسبة بسيطة تكون من الجهاز الهضمي #محمد_الصفي_في_ليوان_المديفر@almodifer pic.twitter.com/nQ98l4nJb6 — روتانا خليجية (@Khalejiatv) April 14, 2023

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