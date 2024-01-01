الصقر “إكسبو 2030” يحقق المركز الأول بسرعة 81 كيلو في الساعة في كأس العلا للصقور

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خطف الصقر (إكسبو 2030) الأنظار، بكأس العلا للصقور، المقامة بمركز مغيراء للرياضات التراثية بمسماه وسرعته وقدرته التحليق بعيدا وتحقيق مراكز متقدمة في البطولة .

وتيمن مالك (إكسبو 2030) برغش المنصوري، في تسمية صقره بهذا الاسم حينما كان يشرف على تدريبه في المزرعة وأُعجب بأداء الصقر وتميزه، وفي تلك الأثناء أعلنت القنوات الإخبارية العالمية فوز المملكة باستضافة (معرض إكسبو 2030)، وما كان من الصقّار برغش إلا تسميته بهذا الاسم.

ويعود إكسبو 2030 إلى سلالة متميزه ، حيث إن أبويه قدِما من جبال أوروبا، وولادته بمزارع المنصوري في المنطقة الشرقية، وتدريبه تم على يد مدرب محترف من جنسية أوروبية حيث كسر حاجز السرعة في فئته وابتعد عنها كثيراً، ليتوج نفسه الأول في فئة المحليين المحترفين، حيث بلغت سرعته طائراً في الهواء 81 كيلومتراً في الساعة، وقطع مسافة 400 متر، إلى الملواح في 17 ثانية و71 جزءا من الثانية، مستفيداً من صفاته الحيوية، واتجاهه نحو الهدف دون تغيير مساره منذ انطلاقته من على يد الصقار، ملامساً بأجنحته الأرض أثناء طيرانه وتركيزه على فريسته، وتخطى حساس الليزر، معلناً أمام شاشات البث أنه الرقم واحد في اليوم الأول من عام 2024 في سباقات الصقور العالمية والمحلية.

يذكر أن منصة (لحظات العلا) مكنت الزوار من حجز التذاكر المجانية، لحضور سباق الصقور في جميع أيام السباق، التي تنقسم بين سباق سرعة طيران الصقور، الذي يستمر حتى 5 يناير 2024، من الساعة 8 صباحاً إلى 5 عصراً، وسباق مزاين الصقور الذي ينطلق في تاريخ 2 إلى 4 يناير 2024 من الساعة 8 مساءً إلى 10 مساءً، وتشمل ضيافة عربية تقليدية مع المشروبات والمأكولات الخفيفة، عبر الموقع الإلكتروني:www.experiencealula.com، حيث تندرج البطولة ضمن تقويم فعاليات لحظات العلا؛ الذي يمتد على مدار العام.