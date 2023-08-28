“الصناعات العسكرية” تعلن تدشين خط الإنتاج الخاص بأنظمة الراديو المعرّفة برمجيًا

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أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، الشريك الوطني الرائد في قطاع الصناعات الدفاعية والأمن، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، بالشراكة مع وزارة الدفاع ممثلة في القوات البرية الملكية السعودية ودعم من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، عن تدشين وتشغيل خط الإنتاج الخاص بأنظمة الراديو المعرف برمجياً في مصنع شركة الإلكترونيات المتقدمة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة SAMI المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد دور هذه الشراكة في في تعزيز العلاقات مع شركة L3Harris الرائدة عالمياً في الصناعات الدفاعية والتزام شركة SAMI في تعزيز القدرات المحلية بشكل كبير في هذا المجال.

وأوضح أن المشروع يلعب دوراً أساسياً في تحقيق رؤية المملكة 2030 لدعم توطين 50% من الإنفاق الدفاعي للمملكة، كما يسهم في تعزيز المحتوى المحلي والشراكة المستمرة مع القوات البرية الملكية السعودية، مبيناً أن SAMI تحرص على توفير أحدث التقنيات وتنمية وتطوير المواهب والقدرات المحلية من خلال هذا المشروع الاستراتيجي.

بدوره أكد الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة المهندس زيـاد بن حمود المسلّم على التزام الشركة في تطوير قطاع التصنيع الدفاعي في إطار الشراكات الإستراتيجية والعمل من أجل توسيعها، بما يكفل تحقيق طموحات توطين التقنيات الخاصة بالصناعات الدفاعية.