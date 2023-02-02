“الصناعة” تستعرض الفرص الاستثمارية في منتدى الاستثمار السعودي العماني

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شاركت وزارة الصناعة والثروة المعدنية وجهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية في منتدى الاستثمار السعودي، ومعرض الصناعات السعودية العمانية الذي تنظمه وزارة الاستثمار في العاصمة الرياض خلال الفترة من 1 – 4 فبراير الجاري، وذلك بحضور معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل.

وقدمت الوزارة وجهات المنظومة نظرة عامة للمستثمرين عن القطاع الصناعي في المملكة، وحجم الفرص التي توفرها، إضافة إلى استعراض الخدمات والحوافز التي تقدمها جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية والجهات الحكومية الشريكة لتسهيل رحلة المستثمرين في القطاع الصناعي، وجذب الاستثمارات النوعية فيه.

وأبرزت جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية من خلال جناحها الخاص، لمحة عن أهم معلومات وتفاصيل الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وإستراتيجية الوزارة المؤسسية والتي تهدف إلى تطوير قطاعات تنافسية ومتنوعة لاستقطاب كبار المستثمرين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل توطين الابتكار واعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى إرساء أفضل اللوائح المنظمة للصحة والسلامة والبيئة لحماية المجتمعات المحلية والحفاظ على البيئة، والإسراع بوتيرة تنمية القدرات البشرية بالقطاعات الاقتصادية لاستحداث وظائف المستقبل.

كما تضمن الجناح ملخصًا عن أدوار جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية ومهامها في إيجاد بيئة صناعية متكاملة لتحفيز ريادة الأعمال والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة من خلال مختلف البرامج والخدمات التي تتضمن التمكين المالي وتهيئة البنية التحتية، وجذب الفرص الاستثمارية، وتعزيز نفاذ الصادرات السعودية إلى مختلف الأسواق العالمية.

يشار إلى أن معرض الصناعات السعودية العمانية، يهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين في قطاعي الاستثمار والصناعة، وتحقيق التكامل الاقتصادي المرتبط برؤيتي السعودية 2030 وعُمان 2040، وذلك بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة من البلدين، وبحضور عددٍ من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات من القطاعين العام والخاص.