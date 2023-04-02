“الصناعة” تنفذ 1173 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال شهر مارس الماضي

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نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة بالإدارة العامة لمراكز الخدمة الشاملة الصناعية وإدارة الالتزام “1173” زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في عدد من مناطق المملكة خلال شهر مارس الماضي؛ وذلك في إطار جولات الوزارة الدورية لمتابعة المصانع والوقوف على مدى جاهزيتها والتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح أن الزيارات الميدانية المنفذة خلال الشهر الماضي شملت 348 زيارة على المصانع في منطقة الرياض، و287 زيارة في منطقة مكة المكرمة، و248 زيارة في المنطقة الشرقية، فيما نفذت 85 زيارة على مصانع منطقة القصيم، إضافة إلى 62 زيارة في منطقة المدينة المنورة، و44 زيارة في منطقة نجران، وشملت الزيارات 37 زيارة في جازان و21 زيارة على مصانع منطقة تبوك، و14 زيارة في منطقة عسير، و12 زيارة في منطقة الباحة كما شملت 10 زيارات في منطقة حائل و3 في منطقة الحدود الشمالية بالإضافة إلى زيارتين في منطقة الجوف.

وأكد الجراح أن زيارات الوزارة الميدانية مستمرة بشكل دوري؛ للوقوف على جاهزية المنشآت الصناعية والتأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع بتوفير منتجات ذات جودة عالية وفقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة، إضافة إلى التحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.

وشدد على أن الوزارة تسعى من خلال هذه الزيارات إلى تحفيز الصناعات المحلية في جميع القطاعات، ومتابعة جودة المنتج المحلي، وتعزيز التعاون مع شركائها في القطاع؛ وذلك من أجل مواكبة الحراك الصناعي في المملكة، بما يعكس الصورة الإيجابية عن جودة المنتجات الوطنية، وقدرتها على المنافسة عالميًا، إضافة إلى توفير احتياج السوق المحلي وتعزيز المعروض فيه.

يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها لوسائل السلامة تبعًا لطبيعة النشاط، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.