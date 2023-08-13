“الصناعة” تنفذ 2013 جولة رقابية على المواقع التعدينية خلال شهر يوليو الماضي

المناطق_واس

نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة بوكالة الامتثال والرقابة التعدينية 2013 جولة رقابية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر يوليو الماضي، وأصدرت 101 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، من بينها: (49) عقوبة عدم التزام بشروط الرخصة، و(26) عقوبة عمل خارج حدود الرخصة، و(24) عقوبة عمل برخصة منتهية، وعقوبتان للعمل دون رخصة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن المخالفين في منطقة مكة المكرمة يشكلون النسبة الكبرى من إجمالي العقوبات الصادرة بواقع 29عقوبة، تليها منطقة المدينة المنورة بـ 19 عقوبة، ثم منطقة الجوف بـ 11عقوبة، وسجلت منطقة الرياض 9 عقوبات، و 8 عقوبات لمنطقة عسير ومن ثم المنطقة الشرقية بـ 7 عقوبات، ومنطقة القصيم بـ 6 عقوبات، ومنطقة الحدود الشمالية بـ 5 عقوبات، بينما سجلت منطقة جازان 4 عقوبات، و سجلت منطقة حائل عقوبتين، وعقوبة واحدة لمنطقة نجران.

وأكد الجراح عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية؛ لمتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وحماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين، إضافةً إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.

وتهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى زيادة القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار؛ ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تُقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو خمسة تريليونات .