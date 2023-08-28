“الصناعة” تُوقع مشروع مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية للتعاون في قطاع التعدين

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وقّع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف مشروع مذكرة تفاهم مع معالي وزير الطاقة والموارد التعدينية في الجمهورية التركية الدكتور ألب أرسلان بيرقدار، للتعاون الثنائي بين الوزارتين في قطاع التعدين، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يجريها معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى الجمهورية التركية.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين وتبادل الخبرات والتجارب في مجال خدمات الاستكشاف التعديني، والمختبرات، وتقنيات الحفر، والخدمات الجيولوجية، إضافة إلى تسهيل نقل المعرفة والخبرات والمشاريع، والمبادرات المتعلقة باستكشاف سلاسل الإمداد للمعادن الحرجة.

وحددت المذكرة أوجه التعاون بين الطرفين خاصةً في مجالات البحث والتطوير، وتقنيات التعدين النظيفة، وكفاءة الموارد والاستبدال، وغيرها من التقنيات ذوات الصلة، إضافةً إلى تشجيع دعم شركات القطاع الخاص بين البلدين؛ للاستثمار المشترك في قطاع التعدين، ومناقشة تعزيز الشراكات بين جهات القطاع الخاص والهيئات الصناعية في البلدين.