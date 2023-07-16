«الصناعة»: 1.4 تريليون ريال إجمالي حجم استثمارات القطاع الصناعي.. و10,873 مصنعاً في المملكة

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أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية «النشرة الشهرية للصناعة والتعدين» لشهر أبريل 2023، التي تسلط الضوء على أهم الأرقام والمؤشرات لقطاعي الصناعة والتعدين في السعودية، وتُبرز حجم التغيرات التي يشهدها القطاعان على مستوى الاستثمارات الجديدة والقائمة، ومعدلات التغيير في حجم الفرص الوظيفية.

وأوضحت النشرة الصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، أن إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي تجاوز 1.4 تريليون ريال، فيما وصل إجمالي عدد المصانع إلى 10,873 مصنعاً.

وأفادت بأن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية أبريل 2023 بلغ 2336 رخصة، منها: 1454 رخصة محجر مواد بناء، و634 رخصة كشف، و180 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، و36 رخصة استطلاع، و32 رخصة فائض خامات معدنية.

وأضافت أن عدد الرخص الصناعية الجديدة التي أصدرتها الوزارة منذ يناير الماضي 2023 حتى نهاية أبريل 2023 بلغ 385 رخصة، باستثمارات بلغت 14 مليار ريال، بينما بدأ 314 مصنعاً عمليات الإنتاج خلال المدة نفسها، باستثمارات بلغت 8.105 مليار ريال.

وأشارت إلى أن عدد الوظائف التي خلقها القطاع خلال المدة نفسها بلغ أكثر من 29 ألف وظيفة، من بينها أكثر من 15 ألف وظيفة للسعوديين، مبينةً أن إجمالي عدد العاملين الفعليين في القطاع حتى نهاية أبريل 2023 بلغ 726,750 عاملًا.