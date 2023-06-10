“الصندوق الثقافي” يشارك في الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية “بنان”

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يشارك الصندوق الثقافي في الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية “بنان” الذي تنظمه هيئة التراث والمقام في واجهة الرياض.

وتأتي المشاركة بدعم القطاعات الثقافية الـ ١٦ التي حددتها وزارة الثقافة في الإستراتيجية الوطنية للثقافة، كما تهدف المشاركة إلى التعريف بالبرامج المقدمة لتمكين ودعم الحرفيين، إضافة إلى دعم الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالقطاعات الثقافية، وتعزيز بيئة تواصل فعالة للمهتمين بالقطاع.

يذكر أن الصندوق الثقافي يهدف إلى تنمية القطاع الثقافي وتحقيق استدامته من خلال تسهيل الاستثمار في الأنشطة الثقافية وتعزيز ربحية القطاع، وتحفيز مشاريع المنشآت العاملة في القطاع الثقافي، وتمكين المهتمين من البدء أو التوسع في أعمالهم.