الصندوق الثقافي يوقع مذكرة تفاهم مع شركة “مرواس”

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وقّع الصندوق الثقافي اليوم في مقرّه بالعاصمة الرياض، مذكرة تفاهم مع شركة “مرواس” للإنتاج المرئي والمسموع، في إطار جهود الصندوق ومبادراته لدعم وتنمية الحراك في القطاع الثقافي وتحفيز الاستثمار فيه، عبر بناء شراكات تعزز التعاون مع الأطراف ذات الأهداف المشتركة.

وتمثّل المذكرة التي وقّعها الرئيس التنفيذي للصندوق الثقافي محمد بن عبدالرحمن بن دايل، والرئيس التنفيذي لشركة “مرواس” ندى بنت محمد التويجري، أنموذجًا في تكامل القطاع الحكومي مع القطاع الخاص وتمكين الأخير من الإسهام في نمو واستدامة القطاع الثقافي، وخلق الفرص للموهوبين والعاملين في الثقافة.

واشتملت أوجه التعاون في المذكرة، على إنشاء صناديق استثمارية في مجال صناعة الموسيقى والأفلام، لإثراء المحتوى الثقافي وتطويره، بالإضافة إلى التعاون المشترك بتقديم خدمات غير مالية متنوعة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع.

وتماشيًا مع توجهاته وطموحه بتنمية القطاع الثقافي السعودي وتحقيق استدامته، يواصل الصندوق جهوده في بناء شراكات مماثلة تسهم في ترسيخ مبادئ المسؤولية المجتمعية والتكامل بين الجهات بدعم النشاطات والمشاريع الثقافية، وتسهيل الاستثمار فيها وتعزيز ربحيتها، مما يمكن المهتمين من الانخراط في الأعمال الثقافية، ويسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للثقافة، ورؤية المملكة 2030.

يشار إلى أنّ شركة “مرواس” الأول فنيًّا وترفيهيًّا من نوعه في العالم العربي، حيث تضمّ 22 من الإستديوهات العالمية، والأكاديميات الفنية، وشبكات الإنتاج الإذاعي والموسيقي، وتسعى إلى تطوير مفهوم الفن والترفيه وصناعة المحتوى في المملكة، عبر توفير بيئة عمل متكاملة تلبي جميع احتياجات الفنانين والمنتجين.