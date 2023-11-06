الصندوق السعودي للتنمية يبرز جهود المملكة الإنمائية في فيتنام وحول العالم

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نظمت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية فيتنام الاشتراكية، اليوم، فعالية بعنوان “تحويل التحديات إلى فرص.. نظرة على جهود الصندوق السعودي للتنمية في فيتنام وحول العالم”، شارك فيها الرئيس التنفيذي للصندوق سلطان بن عبد الرحمن المرشد، لتسليط الضوء على جهود المملكة الإنمائية في العالم وفيتنام بشكلٍ خاص، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية محمد دهلوي، وعدد من المسؤولين في فيتنام، ومن جهات ومنظمات دولية.

وألقى معالي نائب وزير التخطيط والاستثمار الفيتنامي تران كووك فونج، خلال الفعالية، كلمةً شكر فيها سفارة المملكة في فيتنام على إقامة هذه فعالية التي تهدف إلى التعاون ذات الاهتمام المشترك نحو تنمية مزدهرة ومستدامة، مشيدًا بما قدمته حكومة المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية في فيتنام لدعم مشروعات البنية التحتية، والأثر التنموي الإيجابي الناتج عن تلك الإسهامات.

من جانبه أشار سلطان المرشد، إلى أن للصندوق السعودي للتنمية علاقة إنمائية وثيقة بجمهورية فيتنام الاشتراكية، مؤكدًا أن المشروعات والبرامج الإنمائية التي يموّلها الصندوق في فيتنام، تأتي ضمن الإسهامات التي من شأنها تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي، إذ تركّزت تلك المشروعات في قطاعات حيوية ذات الأثر الإيجابي على حياة الشعب الفيتنامي.

بدوره أكد السفير محمد دهلوي، أن إسهامات الصندوق السعودي للتنمية تمثّل حرص المملكة واهتمامها بتنمية البنية التحتية الاجتماعية والنمو الاقتصادي في فيتنام، مشيراً إلى أن مشروعات الصندوق حول العالم تشكّل تأثيرًا كبيرًا على مدى حوالي خمسة عقود ماضية، حيث أثرت تلك المشروعات في النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والارتقاء بالمجتمعات في مختلف أنحاء العالم، مما يجسد ذلك قيم التعاون والتضامن الدوليين.

وتأتي مشاركة الصندوق السعودي للتنمية، في الفعالية، من خلال إقامة جناحين للتعريف بنشاط الصندوق في فيتنام وحول العالم، إذ يصل الدعم التراكمي إلى أكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي في أكثر من 100 دولة نامية منذ تأسيسه في عام 1974م لتصل قيمة تلك المشروعات المقدمة من الصندوق حوالي 20 مليار دولار.

مما يذكر أن جمهورية فيتنام الاشتراكية، تٌعد من الدول المستفيدة في قارة آسيا من نشاط الصندوق السعودي للتنمية منذ عام 2011م، حيث وصل دعم الصندوق لفيتنام إلى 12 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا في قطاعات تنموية مختلفة منها النقل والمواصلات والبنية التحتية الاجتماعية، وتبلغ قيمة القروض الميسّرة المقدمة من الصندوق لتلك المشروعات أكثر من 164 مليون دولار.