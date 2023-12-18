الصندوق السعودي للتنمية يشارك في افتتاح مستشفى ويموّل إنشاء معاهد تعليمية في موريتانيا

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شارك الصندوق السعودي للتنمية في افتتاح مستشفى بمدينة أطار الموريتانية، بحضور رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني؛ والرئيس التنفيذي الصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، ومعالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في موريتانيا عبدالسلام ولد محمد صالح، ومعالي وزيرة الصحة الموريتانية الناها بنت حمدي ولد مكناس، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا محمد بن عايد البلوي، ومسؤولين آخرين.

وأسهم الصندوق في تمويل المستشفى عبر المنحة المقدّمة من حكومة المملكة بقيمة 10ملايين دولار، حيث تبلغ طاقة المستشفى الاستيعابية (150) سريرًا طبيًا، وجرى تأهيل المباني ومختلف الأقسام الطبية المتخصصة والاستشارية والطوارئ، بأحدث التقنيات والمعدات الطبية الحيوية، في مساحة إجمالية تقدّر بحوالي (9) آلاف متر مربع؛ للإسهام في رفع الخدمات الصحية الأساسية للشعب الموريتاني الشقيق.

وفي سياق متصل، وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق سلطان المرشد، مع معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبدالسلام ولد محمد صالح؛ اتفاقية قرض تنموي مقدّم من الصندوق، للإسهام في تمويل مشروع إنشاء وتجهيز معاهد تعليمية متخصصة في المجالات الحيوية، بقيمة (40) مليون دولار، مما يعزز ذلك التعاون الإنمائي الوثيق بين موريتانيا والصندوق.

وتهدف الاتفاقية الموقّعة إلى دعم الصندوق لقطاع التعليم، للإسهام في تحقيق التطلعات التنموية في بلادهم، من خلال رفع الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي في موريتانيا عبر إنشاء المعاهد في مجالي العلوم الإدارية والتربوية، نحو زيادة الفرص التعليمية التي تحقق متطلبات سوق العمل والتطور الاقتصادي لتشجيع التنمية المستدامة.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق السعودي للتنمية يولي اهتمامًا بالغًا بدعم قطاعات التنمية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية من خلال تمويل المشروعات والبرامج الإنمائية، إذ قدّم الصندوق منذ عام 1979م حتى الاتفاقية الموقعة اليوم (20) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا عبر القروض التنموية الميسّرة بقيمة تصل إلى أكثر من (665) مليون دولار، بالإضافة للمنح الكريمة المقدمة من حكومة المملكة عبر الصندوق لتمويل (28) مشروعًا إنمائيًا بقيمة تتجاوز (151) مليون دولار، للإسهام في نمو وازدهار العديد من القطاعات الحيوية والتنموية في موريتانيا.