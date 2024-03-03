الصندوق السعودي للتنمية يشارك في افتتاح جامعة جامبيا بحضور فخامة الرئيس الجامبي

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بحضور فخامة رئيس جمهورية جامبيا آداما بارو, شارك الصندوق السعودي للتنمية ممثلاً بنائب الرئيس التنفيذي المهندس فيصل بن محمد القحطاني، في افتتاح جامعة جامبيا.

ويسهم الصندوق في تمويل الجامعة من خلال قرض تنموي ميسّر بقيمة (10) ملايين دولار، بهدف تنمية وتطوير قطاع التعليم العالي في جمهورية جامبيا، وتهيئة الكفاءات الجامبية المتخصصة من خلال إنشاء المجمع الأكاديمي الدائم لجامعة جامبيا بمساحة تصل إلى حوالي 34 ألف متر مربع، وتأهيل القدرات المناسبة للتعليم العالي والبحث العلمي للطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

ويهدف المشروع أيضاً إلى تمكين الطلبة من الالتحاق بالكليات الهندسية والتقنية والإدارية والاقتصادية لتتسع لحوالي 4500 طالب وطالبة، إضافةً إلى تجهيز مبنى المكتبة وتوفير سكن الطلاب، ويأتي ذلك في إطار العلاقة الإنمائية الوثيقة بين الصندوق السعودي للتنمية وجمهورية جامبيا الممتدة على مدى حوالي 5 عقود.

حضر مراسم الحفل نائب رئيس جامعة جامبيا الدكتور هيربيرت روبينسون، وممثلين من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والبنك الإسلامي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، ومسؤولين آخرين.

يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية يولي اهتمامًا بالغًا بدعم قطاعات التنمية في جمهورية جامبيا، إذ قدّم الصندوق منذ عام 1977م، (12) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا في قطاعات النقل والمواصلات، والتعليم، ودعم التنمية الاقتصادية، بمبلغ يتجاوز (171) مليون دولار، بالإضافة إلى تخصيص حكومة المملكة العربية السعودية (5) منح لجامبيا من خلال الصندوق بقيمة تصل إلى أكثر من (43) مليون دولار، في قطاعي المياه والصرف الصحي، والطاقة، لدعم النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي الجامبي.