الصندوق السعودي للتنمية يشارك في منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث

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شارك الصندوق السعودي للتنمية في أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث اليوم، الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالعاصمة الرياض.

واستعرض الصندوق من خلال جناح تعريفي للصندوق، أبرز الإنجازات الإنمائية في الدول النامية منذ تأسيسه وعلى مدى أكثر من 48 عامًا، إذ أسهم في تمويل أكثر من 697 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا في قطاعات التنمية المختلفة في 84 دولة نامية حول العالم، فضلًا عن إسهامات الصندوق مع منظمات الأمم المتحدة لتنفيذ بعض المشروعات والبرامج الإنمائية في مختلف الدول.

وتأتي مشاركة الصندوق ضمن نخبة من المنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في المجالين الإنساني والتنموي، بهدف الاطّلاع على العمل حول الإطار المعرفي والممارسات الميدانية للعمل الإنساني والتنموي والتحديات المرتبطة بها لإيجاد حلول عملية مبتكرة وفقًا للمبادئ والمعايير الدولية للإسهام في تحقيق أهداف الأمم المتحدة في التنمية المستدامة.