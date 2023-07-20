الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقية قرض تنموي بقيمة 10 ملايين دولار لتمويل مشروع إنمائي في جزر البهاما

المناطق_واس

وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد في مقر الصندوق بالرياض اليوم، اتفاقية قرض تنموي بقيمة 10 ملايين دولار، مع معالي نائب رئيس الوزراء وزير السياحة والاستثمار والطيران في جزر البهاما، إسحاق تشيستر كوبر، لتمويل مشروع إنشاء مراكز حاضنة الأعمال.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى بناء مراكز في ثلاث جُزر لتستوعب المشروعات الصغيرة والناشئة، إذ تتسع المراكز لـ 50 مشروعًا في جزيرة ناسو، و25 مشروعًا في جزيرة غراند بهاما، و 25 مشروعًا في جزيرة إكسوما، وسيسهم هذا المشروع في تعزيز جودة قطاع السياحة والنمو الاقتصادي، ونمو التجارة المحلية من خلال منافذ البيع، بالإضافة إلى تمكين الفرص الحيوية لروّاد الأعمال، وإيجاد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فضلًا عن الإسهام في تحقيق الهدف الثامن من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتمثّل في العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف التاسع المتمثّل في الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار الجهود التي يبذلها الصندوق السعودي للتنمية، لدعم التنمية في البلدان النامية والدول الجُزرية الصغيرة حول العالم، هذا وقد نفّذ الصندوق منذ بدء نشاطه الإنمائي في عام 1975م أكثر من 700 مشروع وبرنامج إنمائي في 88 دولة حول العالم، ويمثّل توقيع الاتفاقية اليوم بداية النشاط الإنمائي للصندوق في جُزر البهاما، مما يجعلها الدولة التاسعة والثمانين التي تتلقى الدعم والتمويل للمشروعات والبرامج الإنمائية من الصندوق، كما تتواءم هذه الاتفاقية بصورة وثيقة مع هدف الصندوق المتمثّل في دعم قطاعات البنية التحتية الاجتماعية.

وثمن نائب رئيس الوزراء وزير السياحة والاستثمار والطيران في جزر البهاما، خلال حفل مراسم التوقيع جهود المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية في دعم جزر البهاما من خلال هذه الاتفاقية الموقّعة اليوم، التي تُعد خطوة مهمة في إستراتيجية بلادنا نحو تحقيق النمو المستدام، وستعمل مراكز حاضنة الأعمال بصفتها محفّزًا لروّاد الأعمال الطموحين، كما ستسهم في تسريع وتيرة إيجاد فرص العمل وتعزيز قطاع السياحة في جزر البهاما، إذ يعكس هذا التعاون رؤية مشتركة للتنمية والازدهار.

من جانبه أكّد المرشد حرص الصندوق السعودي للتنمية، على تعزيز التنمية المستدامة في البلدان النامية، بالإضافة إلى السعي نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وقال المرشد في كلمته خلال مراسم التوقيع “يمثّل هذا اليوم الخطوة الأولى في مجال التعاون التنموي بين الصندوق وجُزر البهاما، ونرجوا أن يكون هذا المشروع رافدًا من روافد التنمية المستدامة “.

وتجسّد هذه الاتفاقية حرص الصندوق على الإسهامات الإنمائية لدعم الدول النامية في التغلب على التحديات التي تواجه مسيرة وخطط التنمية، كما تؤكد الاتفاقية أهمية التعاون والتضامن الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والوصول إلى نماء شامل في الدول الجُزرية الصغيرة النامية.