الصندوق السعودي للتنمية يوقع مذكرة تفاهم تنموية لدعم قطاع الصناعة في سلطنة عمان

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وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، اليوم، مع معالي وزير المالية في سلطنة عمان، سلطان بن سالم الحبسي؛ مذكرة تفاهم تنموية لدعم مشروع إنشاء مدينة المضيبي الصناعية في سلطنة عمان، وذلك بتمويل من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية بقيمة (40) مليون دولار.

وتهدف المذكرة إلى تطوير القطاعات الصناعية واللوجستية والتنموية والاجتماعية من خلال إنشاء مدينة متكاملة بكافة خدمات البنية الأساسية , ستسهم في تطوير مختلف الصناعات في ولاية المضيبي، وذلك لتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان الشقيقة.

ويأتي هذا التعاون تعزيزًا للعلاقات التنموية التاريخية والشراكة الإنمائية الوثيقة الممتدة على مدى أكثر من 47 عامًا بين الجانبين، إذ سيسهم المشروع في تحقيق الأهداف المشتركة والطموحة، كما يشكّل قطاع الصناعة والتعدين أهمية بالغة في دعم نمو الفرص الحيوية نحو التنمية المستدامة، للوصول إلى تحقيق النمو والازدهار.

الجدير بالذكر أن للصندوق السعودي للتنمية علاقات إنمائية راسخة مع سلطنة عمان الشقيقة منذ عام 1977م، للإسهام في تمويل ودعم المشروعات التنموية في عمان، وتأتي تلك المشروعات في إطار التعاون الإنمائي بين البلدين الشقيقين لدعم المجالات التنموية في السلطنة منها البنية التحتية، وبرامج التعليم العالي والمهني، وقطاع المياه، وقطاع الصناعة والتعدين، والنقل والاتصالات، بالإضافة إلى المشروعات الإنمائية في قطاع الطاقة.