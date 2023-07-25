الصندوق السعودي للتنمية يوقّع اتفاقية منحة تنموية لمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية في البحرين

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وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبد الرحمن المرشد في مملكة البحرين اليوم، اتفاقية منحة تنموية مقدمة من الصندوق لتمويل مشروع توريد الأجهزة الطبية الخاصة بالمستشفى الأكاديمي لمدينة الملك عبد الله بن عبدالعزيز الطبية في البحرين بقيمة (173.7) مليون ريال، مع جامعة الخليج العربي ممثلة في القائم بأعمال رئيس الجامعة، الدكتور عبدالرحمن بن يوسف إسماعيل، وبحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين المستشار صالح بن فلاح العتيبي.

ويأتي المشروع ضمن المنحة المقدّمة من المملكة العربية السعودية بتوجيهات القيادة الرشيدة لتمويل الصندوق السعودي للتنمية لإنشاء مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية بجامعة الخليج العربي في مملكة البحرين بقيمة مليار ريال.

ويهدف المشروع إلى توريد أحدث الأجهزة والمعدات الطبية للمستشفى الجامعي، وفقًا لأعلى المعايير الدولية، وذلك للإسهام في تطوير أربعة تخصصات طبية مهمة، تشمل الطب الباطني، وطب النساء والولادة، وطب الأطفال، بالإضافة إلى طب الجراحة، سعيًا إلى تمكين أنظمة الرعاية الصحية المتكاملة في المدينة الطبية التي تغطي جميع فئات المستفيدين.

وأكّد المرشد خلال مراسم التوقيع، أن هذه الاتفاقية تأتي امتدادًا للعلاقات التنموية التاريخية الراسخة، والشراكة الوثيقة بين الصندوق السعودي للتنمية وحكومة مملكة البحرين الشقيقة، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تتواءم بصورة وثيقة مع هدف الصندوق المتمثّل في دعم خطط تنمية قطاعات البنية الاجتماعية لدى البحرين، ومسيرة التعاون والشراكة الإنمائية بين الجانبين.

من جانبه نوّه الدكتور عبدالرحمن بن يوسف، بأهمية هذا المشروع الحيوي الذي يسهم في تعزيز التجهيزات الطبية للمستشفى، التي من شأنها تطوير قدراته الطبية وإمكانياته في تحسين الخدمات الصحية، مشيرًا إلى فعالية أفضل الخدمات المقدّمة بعد إنشاء مباني المدينة الطبية التي تحتوي على مستشفى من تسعة طوابق تبلغ سعته حوالي (300) سرير طبي، بمساحة إجمالية تقدّر بحوالي (70) ألف متر مربع.

يشار إلى أن الاتفاقية الموقّعة اليوم، تجسّد الشراكة الإنمائية الوثيقة بين الصندوق السعودي للتنمية وحكومة مملكة البحرين الشقيقة، إذ قدّم الصندوق منذ عام 1976م، (30) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا في قطاعات الطاقة والنقل والمواصلات والبنية الاجتماعية، عبر القروض التنموية الميسّرة والمِنح، للإسهام في تنمية القطاعات الحيوية والتنموية ودعمها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البحرين.