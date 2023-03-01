الصندوق الصناعي يحقّق المركز الثاني في جائزة “أفضل بيئة عمل” حكومية

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حقّق صندوق التنمية الصناعية السعودي، المركز الثاني في جائزة أفضل بيئة عمل على مستوى الجهات الحكومية الكبيرة للعام 2022م، وفقاً لمنظمة “Great Place to Work”، وذلك بفضل بيئته العملية المُطوِّرة والمُحفّزة لكوادره البشرية.

وجاء تحقيق هذا الإنجاز، بعد تقييم المنظمة للصندوق الصناعي بحسب معايير الموارد البشرية، بالإضافة إلى نتائج استبانة وُزِّعت على الموظفين، حصل من خلالها الصندوق على درجة متقدمة بعد تقييمه في مجالات: القيادة، والتطور الذاتي للموظفين، والمزايا، والمسؤولية المجتمعية.

وتدعم شهادة “أفضل بيئة عمل” قطاعات الأعمال، لمعرفة مدى رضا الموظفين عن واقع العمل، بما يُسهم في تحسين البيئة العملية، ودعم المواهب والكفاءات، والتقييم السليم لأدائهم وفاعليتهم، ومن ثَمّ الوصول إلى بيئة عمل مُتطوّرة ومُنجزة.

وتأتي هذه الجائزة بهدف التعريف بأفضل بيئات العمل في المنشآت الوطنية التي تملك القدرة على استقطاب وتطوير المواهب والمحافظة عليهم، مع التركيز على الكوادر الوطنية من الشباب، وتمكين المرأة وتعزيز الفاعلية في سوق العمل.