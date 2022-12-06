“الصندوق العقاري”: برامج نقل المديونية تشمل منتجين فقط بالدعم السكني

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أكد صندوق التنمية العقارية، أن برامج نقل المديونية مع استمرارية الدعم السكني يمكن الاستفادة منها فقط في منتجي شراء وحدة جاهزة من السوق والبناء الذاتي المكتمل البناء.

وأوضح الصندوق، أن نقل المديونية لا يشمل منتج البيع على الخارطة ومنتج التمويل القائم والمُستفيدين الحاصلين على مبادرة العسكريين والمدنيين.

وأشار إلى أن خيارات القرض العقاري “التمويل المدعوم” هي منتج الوحدات الجاهزة من السوق، ومنتج الوحدات الجاهزة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومنتج البيع على الخارطة، ومنتج البناء الذاتي.