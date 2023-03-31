“الصندوق العقاري” يُنظم مبادرة “ليلة رمضانية” لمنسوبي جمعية “كبار” الأهلية

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نظم صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع جمعية المسؤولية المجتمعية مبادرة مجتمعية بعنوان “ليلة رمضانية”، والتي تهدف إلى رفع الوعي الصحي وتعزيز الدور المجتمعي لمكانة وأهمية كبار السن.

وتأتي مبادرة “ليلة رمضانية” والتي حضرها الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية ندى البواردي ضمن البرامج والمبادرات المجتمعية والتنموية التي يتبناها الصندوق العقاري، تعزيزاً لمعايير المسؤولية المجتمعية تجاه مستفيديه .

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن الصندوق يحرص دائماً على تعزيز دور المسؤولية المجتمعية في جميع أعماله وخططه للوصول إلى مجتمع حيوي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مثمناً الشراكة المجتمعية مع جمعية المسؤولية المجتمعية في تبني المبادرات .