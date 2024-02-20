“الصندوق العقاري” 914 ألف زيارة تقييم فني وعقاري لمستفيدي برامج الدعم السكني حتى نهاية 2023م

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نفّذ صندوق التنمية العقارية 914 ألف زيارة تقييم فني وعقاري لمستفيدي الدعم السكني لمنتج البناء الذاتي والوحدات السكنية الجاهزة حتى نهاية 2023م، بهدف رفع جودة المشاريع السكنية بما يُمكن الصندوق من استدامة توفير الحلول السكنية والتمويلية الملائمة تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد – أبرز برامج رؤية المملكة 2030-.

ويأتي التقييم الفني والعقاري لمستفيدي المنتجات السكنية ضمن حوكمة المنتجات التمويلية من “الصندوق العقاري ” للتأكد من مطابقة منتج الوحدات السكنية الجاهزة للمعايير الفنية والهندسية، إضافة إلى متابعة مراحل البناء والتحقق من جاهزية واكتمال السكن لمنتج البناء الذاتي لاستمرارية الدعم السكني.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي إن حوكمة المنتجات التمويلية تهدف إلى استدامة الحلول التمويلية، استمرارية الدعم السكني، وتملك منتج الوحدات السكنية الجاهزة بجودة عالية وأسعار عادلة، والتأكد من اكتمال مراحل البناء لمستفيدي منتج البناء الذاتي، مؤكدًا حرص الصندوق على سلامة وجودة مساكن مستفيدي برنامج الدعم السكني وفق معايير فنية وهندسية.

وأضاف أن حوكمة المنتجات التمويلية أسهمت في رفع جودة تقارير التقييم الفني والعقاري وفق معايير دولية للتقييم العقاري بالشراكة الإستراتيجية مع الجمعية السعودية للمقيمين المعتمدين، مشيرًا إلى أن الصندوق نفذ 914 ألف زيارة تقييم فني وعقاري لمستفيدي منتج البناء الذاتي والوحدات السكنية الجاهزة الراغبين في تملك السكن الملائم خلال الفترة من مايو 2021 حتى نهاية 2023.

وبين الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري أن تلقى طلبات التقييم الفني والعقاري تتم إلكترونيًا وفق معايير عالية الدقة لتسهيل رحلة تملك المستفيدين لمنازلهم، بدايةً من تقديم الطلب للتمويل العقاري من الجهة التمويلية مرورًا بالتقييم العقاري للتأكد من جاهزية المبنى فنياً وهندسياً للوحدات السكنية الجاهزة وإكمال إجراءات التمويل وتوقيع العقد التمويلي، لافتاً إلى أن التقييم الفني يأتي لمتابعة مراحل البناء لمستفيدي منتج البناء الذاتي بعد توقيع عقودهم التمويلية لصرف الدفعات التمويلية وضمان مباشرة المستفيد مراحل بناء مسكنه ومتابعة مراحل إكماله وفق المعايير الهندسية والفنية المعتمدة، وتقديم الدعم السكني لتسهيل رحلة التملك خلال المدة الزمنية التي نصّت عليها العقود التمويلية ولائحة الدعم السكني.