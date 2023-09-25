“الصودا” تصيب النساء بالاكتئاب

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كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون بجامعة “هارفارد” الأمريكية، أن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة فائقة المعالجة مثل اللحم المقدد والنقانق والمشروبات المحلاة صناعياً كالصودا قد يزيد من فرص الإصابة بالاكتئاب لدى النساء.

وجاءت هذه النتائج التي نشرتها مجلة “JAMA Open” العلمية، بعد دراسة استندت إلى استبيان استمر 15 عاماً شاركت به أكثر من 31 ألف امرأة، حيث وجد الباحثون صلة قوية بين تناول الأطعمة والمشروبات فائقة المعالجة (UPF) والميول الاكتئابية.

واكتشف الباحثون أيضًا أن النساء اللاتي خفضن استهلاكهن من الأغذية فائقة المعالجة بمقدار 3 حصص على الأقل يومياً، انخفض لديهن احتمال الإصابة بالاكتئاب مقارنة بأولئك اللاتي حافظن على تناولها بشكل مفرط.

ولفتت الدراسة إلى أن هذه الأغذية تحتوي عادةً على 5 مكونات غير صحية أو أكثر، بما في ذلك المواد المضافة والمواد الحافظة، إلى جانب تميزها بفترة صلاحية أطول واحتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة والملح والسكر.