الصومال تحت وطأة الهجمات الإرهابية

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لقي أربعة أشخاص على الأقل اليوم حتفهم، في هجوم تبنّته حركة الشباب المتطرّفة، في فندق في مدينة كيسمايو في جنوبي الصومال.

وقال الضابط في الشرطة عبد الله إسماعيل «عُثر على جثة مدني آخر، ليرتفع عدد القتلى المدنيين المؤكدين إلى أربعة حتى الآن».

وأضاف «قتلت قوات الأمن اثنين من المهاجمين، وسحبت جثتيهما خارج المبنى».

وفي وقت سابق، أكد نائب قائد شرطة كيسمايو، محمد ناسي غوليد، أن ثلاثة مسلحين قادوا الهجوم.

الهجوم الذي استهدف فندقاً في كيسمايو، يعيد إلى الأذهان هجمات دامية سابقة، رغم تراجع زخم الهجمات الإرهابية في الصومال، ورغم تقلص المساحات التي يسيطر عليها متشددون.

بدأ الهجوم بسيارة مفخّخة. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، عن ضابط الشرطة فرحان أحمد، قوله إن المهاجمين شقوا طريقهم إلى فندق «توكل» بعد الانفجار، ثم دارت معارك بالأسلحة النارية مع القوات المحلية.

وصرح أحمد، من البلدة عبر الهاتف، أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب عشرة آخرون. وقال شاهد العيان دقان عبدي، عبر الهاتف، إن الفندق كان يستضيف، وقت الهجوم في كيسمايو، ندوة حضرها أفراد من العشائر.

وأضاف فرحان حسن: «قاد انتحاري سيارة إلى مدخل الفندق، قبل أن يدخل مسلحون المبنى، وبدأ إطلاق النار في الداخل، ويبدو أن المسلحين أطلقوا النار عشوائياً على الناس في الداخل».

وأكد شاهد أنه رأى ثلاث جثث، وقال آخر: «هناك إطلاق نار داخل الفندق. شاهدت عملية سحب ثلاث جثث كانت قرب المدخل الرئيس، لكننا لا نعرف عدد القتلى في الداخل».