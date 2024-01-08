“الصيادية” طبق مناطقي لتبوك ضمن مبادرة “روايات الأطباق الوطنية وأطباق المناطق”

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اختارت هيئة فنون الطهي طبق “الصيادية” بصفته طبقاً مناطقياً لمنطقة تبوك ضمن مبادرة “روايات الأطباق الوطنية وأطباق المناطق”، سعياً منها إلى التعريف بالأطباق السعودية محلياً وعالمياً، وتوثيق تراث فنون الطهي في مختلف مناطق المملكة، وتعزيز الفرص الاقتصادية للأطباق السعودية ومكوناتها.

وتمتلك كل منطقة من مناطق المملكة إرثاً تاريخياً بحضاراته المتعاقبة وسجلاً يعكس ثقافة ساكنيها جيلاً بعد جيل، وعادات وتقاليد تعد سمة لكل منطقة ومنها الأكلات والأطباق التي تتميز بها عن بعضها بمختلف مسمياتها وطرق إعدادها وتحضيرها وتقديمها.

ويبرز في منطقة تبوك العديد من الأطباق ومنها طبق “الصيادية” الذي يتكون عند تقديمه من الرز بني اللون تعلوه الأسماك.

وعن طريقة الإعداد قالت الشيف أماني الشريف: “إن إعداد هذه الأكلة الشعبية يتم بطبخ السمك مع الأرز بعد تحمير البصل بكمية كبيرة حتى يعطي اللون البنيُ وأقرب للاحتراق وتسمى “الكشنة”، ثم يضاف إليها قطع السمك المعد سلفاً للطبخة وفق مدة زمنية تختلف باختلاف مواهب الطهاة، ليتم بعد ذلك رفع السمك وطبخ الأرز على مرق السمك مع البهارات والفلفل وقد يضاف أحياناً إليها السمن”.

وأضافت :” يتم تبهير السمك والربيان ببهارات خاصة وتتم إضافة الثوم والليمون وبعد ذلك يقلب السمك بالدقيق ويقلى بالزيت، وبعد ذلك تقدم الصيادية بمختلف المقبلات ومنها : سلطة الطحينية ، والسلطة الحارة، وسلطة الباذنجان ، وسلطة الفواكه، مشيرةً إلى أن أكلة الصيادية يجيد إعدادها أهالي المحافظات الساحلية بالمنطقة وتجد طريقها للأسواق المحلية كاملة لما لها وعليها من إقبال”.