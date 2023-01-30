الصين: الموجة الحالية من إصابات كورونا تقترب من نهايتها

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قال المركز الصيني لمُكافحة الأمراض والوقاية منها، في التحديث الأسبوعي للوضع الوبائي، إن الموجة الحالية من الإصابات بفيروس كورونا المُستجد في البلاد تقترب من نهايتها، وإن الحالات لن تشهد ارتفاعًا كبيرًا خلال عُطلة رأس السنة القمرية الجديدة، بحسب “رويترز”.

وأكد مسؤولون صينيون في تقرير صدر الأسبوع الماضي، أن عدد حالات الإصابة الشديدة بكوفيد والوفيات الناجمة عنه، تتجه نحو الانخفاض.

وكانت الهيئة الوطنية للمنتجات الطبية في الصين قالت، أمس الأحد، إنها أجرت مُراجعات طارئة، ومنحت موافقة مشروطة على عقارين محليين لعلاج فيروس كورونا “كوفيد-19”.

وأفادت هيئة المنتجات الطبية الصينية، في بيان، بأن شركة Simcere وشركة أخرى تابعة لمجموعة شانجهاي جونشي للعلوم البيولوجية، قدمتا الطلبين للموافقة على العقارين لعلاج الفيروس التاجي، بحسب وكالة الأنباء الصينية “شينحوا”.