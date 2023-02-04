الصين بعد إلغاء بلينكن سفره لبكين: لم نعلن رسميا عن أي زيارة

المناطق_متابعات
قللت الصين من إعلان الولايات المتحدة إلغاء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى البلاد، عقب ظهور “منطاد” صيني تم رصده في سماء الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان اليوم السبت: “في الواقع، الولايات المتحدة والصين لم يعلنا قط رسميا عن أي زيارة، لذا فإن أي إعلان أمريكي هو شأن خاص بهم، ونحن نحترم ذلك”، وفق “أسوشيتد برس”.
وكان من المقرر أن يزور بلينكن بكين يوم غد الأحد لإجراء محادثات تهدف إلى الحد من التوترات بين الولايات المتحدة والصين، وهي أول زيارة رفيعة المستوى من نوعها بعد اجتماع قادة البلدين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في إندونيسيا.
لكن الولايات المتحدة ألغت الرحلة فجأة بعد اكتشاف منطاد ضخم يحلق على ارتفاع عالٍ فوق القارة الأمريكية، زعمت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أمس الأول (الخميس)، أنه للمراقبة، ويشتبه أنه يسعى للتجسس على معلومات حساسة.
لكن بكين نفت تلك الاتهامات، وقالت الخارجية الصينية في بيان أمس الجمعة إن المنطاد “مدني ويستخدم بشكل رئيسي لأغراض الأرصاد الجوية، وخرج عن مساره بفعل رياح غير متوقعة”.
وأعربت الصين عن أسفها لدخول المنطاد بشكل غير مقصود إلى المجال الجوي الأمريكي.