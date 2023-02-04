الصين بعد إلغاء بلينكن سفره لبكين: لم نعلن رسميا عن أي زيارة

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان اليوم السبت: “في الواقع، الولايات المتحدة والصين لم يعلنا قط رسميا عن أي زيارة، لذا فإن أي إعلان أمريكي هو شأن خاص بهم، ونحن نحترم ذلك”، وفق “أسوشيتد برس”.

وكان من المقرر أن يزور بلينكن بكين يوم غد الأحد لإجراء محادثات تهدف إلى الحد من التوترات بين الولايات المتحدة والصين، وهي أول زيارة رفيعة المستوى من نوعها بعد اجتماع قادة البلدين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في إندونيسيا.