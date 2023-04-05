الصين تبدأ بتسيير دوريات قرب تايوان

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أعلنت إدارة السلامة البحرية الصينية في فوجيان، صباح اليوم الأربعاء، عن بدء السلطات العسكرية تسيير دوريات عبر مضيق تايوان، وذلك بعد تقارير عن اجتماع بين رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي ورئيس أركان تايوان تساي إنغ ون