الصين تجدد إصدار إنذار باللون البرتقالي لمواجهة العواصف

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جددت الصين اليوم، إصدار إنذار باللون البرتقالي لمواجهة العواصف المطيرة، حيث من المتوقع أن تهطل أمطار غزيرة على عدد من المناطق.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بالصين – وفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) – هطول أمطار غزيرة من الساعة الثامنة صباح اليوم وحتى الساعة الثامنة صباح غدٍ ، على أجزاء من قويتشو وقوانغشي وهونان وهوبي وجيانغشي وآنهوي وتشجيانغ ويوننان، مشيرًا إلى أن المناطق في هونان وجيانغشي ستشهد هطول أمطار يصل منسوبها إلى 200 مليمتر، بينما ستشهد بعض الأماكن في المناطق هطول أمطار غزيرة على المدى القصير بمعدل 70 مليمترا أو أكثر في الساعة، مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية.

ولدى الصين نظام للتحذير من الطقس مؤلف من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، حيث يمثل الأحمر أشدها خطورة، يليه البرتقالي، ثم الأصفر فالأزرق.